Вашингтон, 27 октября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Находящийся с официальным визитом в США глава МИД Китая Ван И обсудил с американским госсекретарём Энтони Блинкеном ряд разногласий между Пекином и Вашингтоном. Также на встрече затрагивалась тема двустороннего сотрудничества, говорится 26 октября в заявлении госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

Встреча прошла в Вашингтоне после поездки Блинкена в Пекин в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственного управления двусторонними отношениями.

«Госсекретарь и министр Ван И обсудили ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая рассмотрение областей, в которых имеются разногласия, а также поиск сфер сотрудничества», — отметили в коммюнике.

Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат отстаивать свои интересы и ценности, а также интересы союзников и партнёров.

Переговоры Блинкена и Ван И продолжатся в пятницу, 27 октября.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что у Америки и Китая есть не только разногласия, но и точки соприкосновения по общим интересам. Двум странам нужен всеобъемлющий диалог, сказал он. Блинкен с позицией Ван И согласился.

Председатель КНР Си Цзиньпин 25 октября в поздравительном письме, адресованном участникам ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям заявил о важности сосуществования Китая и США для мира.

Подчёркивалась готовность Китая продвигать взаимовыгодные отношения с США на основании принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, выигрышного для обеих сторон. Китай готов надлежащим образом решать разногласия, сообща отвечать на глобальные вызовы, идти к успеху и общему процветанию, приносить пользу обеим странам и всему человечеству, отметил китайский лидер.