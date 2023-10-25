Пекин, 25 октября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Способность Китая и США правильно сосуществовать имеет решающее значение для мира и развития во всем мире. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 25 октября в поздравительном письме, адресованном участникам ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул готовность Китая продвигать взаимовыгодные отношения с США на основании принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, выигрышного для обеих сторон. Китай готов надлежащим образом решать разногласия, сообща отвечать на глобальные вызовы, идти к успеху и общему процветанию, приносить пользу обеим странам и всему миру.

«Китай и США являются двумя мировыми державами, и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем мире, а также для будущего и судьбы человечества», — говорится в заявлении китайского лидера, опубликованном на сайте МИД КНР.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине подчеркнул, что КНР и США должны стабилизировать и вывести на новый уровень китайско-американские отношения.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин анонсировала визит главы ведомства Ван И в Вашингтон 26–28 октября. Госдепартамент США объявил, что госсекретарь Энтони Блинкен проведет переговоры с китайским дипломатом.

По данным газеты The Wall Street Journal, Ван И планирует обсудить подготовку к возможному участию Си Цзиньпина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в ноябре в Калифорнии.