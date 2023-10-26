Вашингтон, 27 октября, 2023, 02:41 — ИА Регнум. У Америки и Китая есть не только разногласия, но и точки соприкосновения по общим интересам. Двум странам нужен всеобъемлющий диалог. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.

Министерство иностранных дел КНР Встреча Ван И с Энтони Блинкеном

Взаимодействие будет идти на пользу обеим сторонам, а диалог нужно не только возобновить, но сделать его «глубоким и всеобъемлющим», считает китайский министр.

«У наших двух крупных держав есть разногласия, но в то же время есть и общие интересы, они сталкиваются с вызовами, на которые необходимо отвечать сообща. Поэтому должны не только возобновить диалог, но и сделать его глубоким и всеобъемлющим», — заявил китайский министр.

Блинкен согласился с позицией Ван И.

Как сообщало ИА Регнум, способность Китая и США правильно сосуществовать имеет решающее значение для мира и развития во всем мире. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 25 октября в поздравительном письме, адресованном участникам ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.

9 октября Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине подчеркнул, что КНР и США должны стабилизировать и вывести на новый уровень китайско-американские отношения.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин анонсировала визит главы ведомства Ван И в Вашингтон 26–28 октября. Госдепартамент США объявил, что госсекретарь Энтони Блинкен проведет переговоры с китайским дипломатом.