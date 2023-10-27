Вашингтон, 27 октября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом говорится в заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он уточнил, что по приказу президента США Джо Байдена был нанесён удар в рамках самообороны по двум объектам на западе в Сирии.

По заверениям главы военного ведомства, удары никак не связаны с палестино-израильским конфликтом. Это лишь ответ на атаки против американцев в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября.

Приказ Байдена, по мнению Остина, свидетельствует о том, что Америка не станет терпеть подобные атаки и будет защищаться без колебаний. Власти не позволят Ирану скрыть свою причастность к атакам.

«США не ищут конфликта и не намерены вовлекаться в дальнейшие боевые действия, но эти поддерживаемые Ираном атаки должны прекратиться», — добавил американский офицер.

Как сообщало ИА Регнум, на подконтрольной США военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы.

В Пентагоне заявили, что в период с 17 по 24 октября на фоне конфликта в секторе Газа военизированные группировки, вероятно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и беспилотниками американские войска в Ираке, трижды — в Сирии.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН заявил, что, если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого. Предупреждение касалось американских представителей.

Атаки Израиля в секторе Газа давно перестали быть самообороной и перешли в резню, заявил 26 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки и оперативные командные центры.