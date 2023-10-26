Бейрут, 27 октября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. На подконтрольной США военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы, сообщил 26 октября телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Отмечается, что речь идёт о военном объекте США в районе газового месторождения Конико.

Источники телеканала предположили, что объект подвергся ракетному обстрелу. Другие данные о последствиях инцидента не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Центральное командование Вооружённых сил США подтвердило, что в результате атак беспилотников на американскую базу Ат-Танф в Сирии были ранены 20 военных. Ещё четыре человека пострадали в результате атаки на иракскую базу Айн-эль-Асад. Там же от сердечного приступа скончался американец — гражданский подрядчик. Сами военные объекты при налёте дронов не были повреждены.

В Пентагоне заявили, что в период с 17 по 24 октября на фоне конфликта в секторе Газа военизированные группировки, вероятно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и беспилотниками американские войска в Ираке, трижды — в Сирии.