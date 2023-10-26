Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки и оперативные командные центры. Об этом 26 октября заявили в Армии обороны Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум

«За прошедший день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 250 террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что удары были нанесены по инфраструктуре, центрам оперативного командования, шахтам туннелей и ракетным установкам ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее предупреждал о последствиях возможной операции Израиля в Газе. По его словам, наземная операция с использованием тяжёлой техники в анклаве, которую Израиль планирует против ХАМАС, грозит обернуться серьёзными последствиями и множеством жертв.

Авторы The New York Times отмечали, что проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточённым боям со времён Второй мировой войны.