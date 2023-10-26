Москва, 26 октября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Правительство России изменило правила миграционного учёта иностранцев и лиц без гражданства. Об этом говорится в опубликованном правительственном документе.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь иностранные граждане или лица без гражданства смогут самостоятельно уведомлять российские власти о своём прибытии в страну. Прежде этим занимались только органы внутренних дел России. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Сообщается, что граждане зарубежных стран смогут сообщать о своём прибытии и передавать документы для миграционного учёта, обратившись в органы территориальных отделов МВД, или с помощью портала «Госуслуги». Однако отмечается, что при электронной подаче заявитель и гражданин, предоставляющий жилье иностранцу, должны иметь свои личные кабинеты на портале. Перед этим иностранный гражданин должен будет получить согласие собственника на проживание и прикрепить документ к электронному уведомлению о прибытии.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внимательно следить за ситуацией с мигрантами в стране. По словам премьера, важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России иностранных работников, а также эффективно выявлять нелегальных лиц и тех, кто склонен к противоправной деятельности.

Ранее Минстрой назвал число занятых в строительстве мигрантов. По заявлению замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина, в России на стройках трудятся около 800 тыс. мигрантов. Замминистра отметил, что в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости заняты, по подсчётам Росстата, 10,1 млн человек. Львиная доля — 70–80%, как и в любой организации, это рабочие, те, кто создаёт продукт. Остальные — это юристы, менеджеры, бухгалтеры, то есть люди, которых обычно именуют бэк-офисом.