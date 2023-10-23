Москва, 23 октября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Около 800 тыс. мигрантов трудятся в России на стройках, сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин в опубликованном 23 октября интервью «РИА Новости».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Замминистра отметил, что в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости заняты, по подсчётам Росстата, 10,1 млн человек. Львиная доля — 70–80%, как и в любой организации — это рабочие, те, кто создаёт продукт. Остальные — это юристы, менеджеры, бухгалтеры, то есть люди, которых обычно именуют бэк-офисом.

«Количество мигрантов мы оцениваем примерно в 800 тысяч человек, и именно они занимаются на стройках низкоквалифицированной работой», — сказал Ломакин.

По его словам, в строительной сфере есть свободные вакансии для 200 тыс. человек, но с учётом увеличивающихся объёмов строительства дефицит будет больше.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году Россия достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья — 90 млн кв. метров. В январе–июле 2022 года было введено 60,6 млн кв. метров жилья, что на 38% превысило показатель за тот же период прошлого года. Осенью того же года президент Владимир Путин заявил, что планы по строительству жилья и ключевых объектов в стране выполняются, несмотря на все текущие сложности и вызовы.