Вашингтон, 26 октября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден после массовой стрельбы в штате Мэн призвал Конгресс страны ужесточить правила оборота оружия в стране, в частности принять закон о запрете продажи штурмового оружия.

Chuck Liddy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«В свете очередной трагедии призываю республиканцев в Конгрессе выполнить свои обязательства по защите американского народа. Сотрудничайте с нами (Демократической партией. — Прим. ред.) в принятии законопроекта о запрете штурмового оружия и магазинов повышенной вместимости, введении универсальных проверок и требований надёжного хранения оружия, а также лишении производителей оружия иммунитета от судебного преследования», — сказано в заявлении Байдена, распространённом пресс-службой администрации США.

Кроме того, президент США распорядился оказать помощь штату Мэн.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 25 октября в городе Льюистон (штат Мэн) произошла стрельба в ресторане, магазине и развлекательном центре. Погибли по меньшей мере 22 человека, пострадали, по разным оценкам, от 50 до 60 человек.

В розыск был объявлен 40-летний инструктор по обращению с огнестрельным оружием Роберт Кард. Местные СМИ сообщали, что ранее он состоял на военной службе, а также имел проблемы с психикой. В полиции призвали жителей соседних населённых пунктов оставаться в своих домах.

Нападение в Льюистоне стало 565-м случаем массовой стрельбы в США с начала 2023 года и 31-м случаем массового убийства за этот же период, сообщали в некоммерческой организации Gun Violence Archive. О происшествии доложили президенту страны.