В США жертвами стрельбы в штате Мэн стали 22 человека
В штате Мэн в США при стрельбе погибли 22 человека, подозреваемого задержали
США, 26 октября, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Минимум 16 человек погибли в результате перестрелки в американском штате Мэн, сообщил вечером 25 октября телеканал CNN.
«По меньшей мере 16 человек погибли в результате многочисленных случаев стрельбы в Льюистоне, штат Мэн», — сослались журналисты на источники в правоохранительных органах.
Известно также о количестве пострадавших — от 50 до 60 человек. Стрельба велась в разных частях города, жители слышали звуки выстрелов в местном баре и боулинге.
По данным телеканала Fox News, число жертв перестрелки увеличилось до 22 человек.
Полиция задержала подозреваемого, к расследованию подключилось ФБР.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в результате стрельбы в американском штате Вирджиния пострадали мужчина и четверо мальчиков-подростков. Инцидент произошёл в городе Чесапике. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями.
В США за 2021/2022 учебный год установили новый рекорд по числу случаев стрельбы в школах. За этот период зафиксировали 188 случаев стрельбы, что более чем в два раза больше, чем за предыдущий период, — за 2020/2021 год их произошло 93.