Стрельба в штате Мэн стала 565-м подобным случаем в США в 2023 году
Стрельба в штате Мэн стала 565-м подобным случаем в США в 2023 году
США, 26 октября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Стрельба 25 октября в американском городе Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в Америке в текущем году. Такие данные привела некоммерческая организация (НКО) Gun Violence Archive.
Отмечается, что это самая страшная массовая стрельба в 2023 году.
«Это 565-й случай массовой стрельбы и 31-е массовое убийство в этом году», — написала НКО в соцсети X.
Как сообщало ИА Регнум, стрельбу в американском городе Льюистоне могли открыть сразу два преступника. Один из них уже задержан. Полиция опубликовала фото подозреваемого, который объявлен в розыск.
Устроивший стрельбу является инструктором по оружию в запасе армии США. Летом мужчину выпустили после лечения в психиатрической больнице.
Силовики разыскивают белый автомобиль Subaru с чёрным бампером, на котором преступник передвигается по городу. У мужчины при себе имеется винтовка.
Число жертв стрельбы увеличилось до 22 человек, ранены около 60 человек.