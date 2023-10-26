США, 26 октября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Стрельба 25 октября в американском городе Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в Америке в текущем году. Такие данные привела некоммерческая организация (НКО) Gun Violence Archive.

Подозреваемый в стрельбе в США

Отмечается, что это самая страшная массовая стрельба в 2023 году.

«Это 565-й случай массовой стрельбы и 31-е массовое убийство в этом году», — написала НКО в соцсети X.

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Как сообщало ИА Регнум, стрельбу в американском городе Льюистоне могли открыть сразу два преступника. Один из них уже задержан. Полиция опубликовала фото подозреваемого, который объявлен в розыск.

Подозреваемый в стрельбе в США

Устроивший стрельбу является инструктором по оружию в запасе армии США. Летом мужчину выпустили после лечения в психиатрической больнице.

Силовики разыскивают белый автомобиль Subaru с чёрным бампером, на котором преступник передвигается по городу. У мужчины при себе имеется винтовка.

Число жертв стрельбы увеличилось до 22 человек, ранены около 60 человек.