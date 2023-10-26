Вашингтон, 26 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В США полиция попросила жителей вблизи города Льюистона, где ранее произошла массовая стрельба, продолжать оставаться в своих домах. Об этом заявил начальник полиции близлежащего города Лисбона в штате Мэн Райан Макги.

ТАСС/EPA/CJ GUNTHER

«Оставайтесь внутри. Если увидите что-то, то зовите нас», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Полицейский также утвердительно ответил на вопрос, следует ли гражданам запереться внутри своих домов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября в Льюистоне произошла стрельба в ресторане, магазине и развлекательном центре. Погибли по меньшей мере 22 человека, число пострадавших, по разным оценкам, от 50 до 60 человек.

В розыск объявлен инструктор по обращению с огнестрельным оружием Роберт Кард 1983 года рождения. Известно, что он проходил военную службу и имел проблемы с психикой.

Нападение в Льюистоне стало 565-м и самым страшным случаем массовой стрельбы в стране с начала года. О происшествии доложили президенту США Джо Байдену.