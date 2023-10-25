Москва, 25 октября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Экипажи Су-25СМ Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Су-25СМ

Отмечается, что четыре экипажа истребителей-штурмовиков, работающие в звене парами, выполнили боевой вылет для уничтожения выявленных разведкой целей противника.

Уточняется, что они подходили к целям на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, чтобы не войти в зону поражения систем противовоздушной обороны противника.

«Войдя в зону применения вооружения, лётчики нанесли удары 80-мм неуправляемыми ракетами, предназначенными для накрытия площадных целей. Огонь ракетами С-8 производился из режима кабрирования, позволяющего произвести атаку без входа в зону действия ПВО», — говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало кадры работы истребителей-штурмовиков.

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Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в районе села Вербовое Запорожской области. Разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение колонны украинской техники — двух танков и бронемашины. Десантники немедленно передали данные о противнике на позиции подразделений спецназа, которые уничтожили один из танков пуском управляемой ракеты из ПТРК. Второй танк и бронеавтомобиль развернулись и покинули поле боя.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские войска имитируют атаки и оборудуют ложные позиции на краснолиманском направлении в попытке распылить внимание российских военных. По информации его источников, на многих участках бойцы ВСУ как имитируют попытки штурмовых действий, так и предпринимают реальные попытки вернуть себе ранее утраченные позиции. Это вынуждает российских бойцов переключаться на новые цели, чтобы нивелировать угрозы.

Киевский режим, по данным эксперта Марочко, готовит информационную провокацию с целью дискредитации российских военных. В Купянске 23 октября бойцы ВСУ из танка целенаправленно обстреляли три жилых дома. Вероятно, кадры этого обстрела Киев попытается использовать против России.