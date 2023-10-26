Лавров заявил, что РФ проверяет факты по испытаниям США в Неваде
Лавров: Россия пока не выявила нарушений ДВЗЯИ из-за испытаний США в Неваде
Москва, 26 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Россия продолжает проверять факты в связи с недавними подземными испытаниями на полигоне в штате Невада, однако на данный момент нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не выявлено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы продолжаем исследовать факты. Пока мы не обнаружили чего бы то ни было, что говорило бы о нарушении ДВЗЯИ», — заявил министр.
Ранее в МИД РФ назвали подземный взрыв в Неваде политическим сигналом. Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна быть начеку в связи с проведением американцами подземного взрыва на испытательном полигоне в Неваде и что это политический сигнал.
Как передавало ИА Регнум, 18 октября министерство энергетики США сообщило о проведении химических подземных испытаний на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. В ходе испытаний использовали химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. По утверждению американского ведомства, их провели в рамках действий США по нераспространению ядерного оружия и якобы для снижения глобальных ядерных угроз.
Это произошло в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В МИД подчеркнули, что отмена ратификации ДВЗЯИ не означает, что страна намерена проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — многосторонний международный договор, направленный на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте, подписанный в 1996-м году в Нью-Йорке. Однако за 30 лет восемь стран, в том числе США, его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали.