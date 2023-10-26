Москва, 26 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Россия продолжает проверять факты в связи с недавними подземными испытаниями на полигоне в штате Невада, однако на данный момент нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не выявлено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Oskar Eyb/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

«Мы продолжаем исследовать факты. Пока мы не обнаружили чего бы то ни было, что говорило бы о нарушении ДВЗЯИ», — заявил министр.

Ранее в МИД РФ назвали подземный взрыв в Неваде политическим сигналом. Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна быть начеку в связи с проведением американцами подземного взрыва на испытательном полигоне в Неваде и что это политический сигнал.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября министерство энергетики США сообщило о проведении химических подземных испытаний на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. В ходе испытаний использовали химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. По утверждению американского ведомства, их провели в рамках действий США по нераспространению ядерного оружия и якобы для снижения глобальных ядерных угроз.

Это произошло в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В МИД подчеркнули, что отмена ратификации ДВЗЯИ не означает, что страна намерена проводить ядерные испытания.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — многосторонний международный договор, направленный на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте, подписанный в 1996-м году в Нью-Йорке. Однако за 30 лет восемь стран, в том числе США, его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали.