Екатеринбург, 26 октября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 4,5 года лишения свободы жителя Чувашии за подготовку к теракту, осужденный являлся сторонником запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает УФСБ по Чувашской Республике.

Иван Руднев/РИА Новости

В материалах дела указано, что осенью 2021 года фигурант изготовил три зажигательных устройства, он оборудовал тайник в лесистой местности в целях совершения поджога административного здания в Алатыре.

Отмечается, что осужденный разделял идеологию запрещенной в России украинской организации, оперативники УФСБ России по Чувашской Республике и Марий Эл пресекли его преступный умысел.

Как передавало ИА Регнум, в Твери при задержании был нейтрализован агент украинских спецслужб, который готовил теракт в военкомате. В Тверской области была предотвращена подготовка теракта, который планировали украинские спецслужбы с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования. Сотрудники ФСБ установили, что агент украинских спецслужб за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о военных и топливно-энергетических объектах в области. Для него был заранее подготовлен схрон, откуда завербованный гражданин по указанию куратора взял оружие и взрывчатку для подрыва военкомата в Твери.

Сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали на территории региона гражданина Украины, который готовил подрыв военной колонны Вооружённых сил России. В ведомстве отметили, что проживающий в Запорожской области собирался заложить собранное им из миномётных снарядов и компонентов, которые он получил от украинской разведки, взрывное устройство на маршруте, по которому двигалась колонна военной техники российских войск.