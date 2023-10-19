Мелитополь, 19 октября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали на территории региона гражданина Украины, который готовил подрыв военной колонны Вооружённых сил России. Об этом 19 октября сообщили в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство», — привело сообщение «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что проживающий в Запорожской области собирался заложить собранное им из миномётных снарядов и компонентов, которые он получил от украинской разведки, взрывное устройство на маршруте, по которому двигалась колонна военной техники российских войск.

«Координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства сотрудники главного разведывательного управления МО Украины», — уточнили в ФСБ.

В ходе обысков по месту проживания подозреваемого были найдены и изъяты: 18 миномётных снарядов калибра 82 мм, один миномётный снаряд калибра 120 мм, взрывчатое вещество массой 300 грамм и детонаторы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на диверсию.

Ранее стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю задержали жителя города Норильска за призывы к взрывам и поджогам в соцсетях. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности по части 2 статьи 205.2 УК РФ.