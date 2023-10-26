Тверь, 26 октября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В Твери при задержании был нейтрализован агент украинских спецслужб, который готовил теракт в военкомате. Об этом 26 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ России

Отмечается, что в Тверской области была предотвращена подготовка теракта, который планировали украинские спецслужбы с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования.

Сотрудники ФСБ установили, что агент украинских спецслужб за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о военных и топливно-энергетических объектах в области. Для него был заранее подготовлен схрон, откуда завербованный гражданин по указанию куратора взял оружие и взрывчатку для подрыва военкомата в Твери.

Уточняется, что в ходе задержания агента он оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. Никто из жителей и сотрудников органов безопасности не пострадал. На месте происшествия были изъяты самодельная взрывчатка и граната РГД-5, уточнили в ФСБ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, в Москве Второй Западный окружной военный суд начал слушание уголовного дела в отношении группы террористов. ФСБ установлено, что шесть фигурантов собирались взорвать здание Службы безопасности на Лубянке в 2022 году и потребовать вывода российских войск из Сирии. Нажать на кнопку, чтобы заряд сработал в здании ФСБ, должен был смертник, который также был задержан.

Следствие выяснило, что с марта по апрель 2022 года выходцы из Таджикистана и Дагестана создали банду террористов под патронажем нескольких группировок.

При этом участники группы поклялись друг другу, а основным их требованием, которое они планировали выдвинуть после взрыва шахидом, был вывод российских войск с территории Сирии.

Сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали на территории региона гражданина Украины, который готовил подрыв военной колонны Вооружённых сил России. В ведомстве отметили, что проживающий в Запорожской области собирался заложить собранное им из миномётных снарядов и компонентов, которые он получил от украинской разведки, взрывное устройство на маршруте, по которому двигалась колонна военной техники российских войск.