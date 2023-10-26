Москва, 26 октября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Вкладчики должны будут заплатить налог на превышение лимита банковских вкладов до 1 декабря 2024 года, если их доход по всем счетам за текущий год превысит 130 тыс. рублей. Об этом декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил 26 октября агентству «Прайм».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Он напомнил, что закон, согласно которому банковские вклады, превышающие установленный лимит, должны облагаться налогом, вступил в силу в январе 2021 года. До этого года действовал мораторий на его правоприменение.

«Теперь ограничения сняты: за 2023 год налог с доходов от банковских депозитов уже придётся заплатить», — сказал Виноградов.

Юрист пояснил, что необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки Банка России за год, умноженной на 1 млн рублей. НДФЛ возьмут с процентного дохода, превышающего эту сумму. При расчёте налога учитывают суммарный доход по всем вкладам в различных банках.

Сейчас максимальная ставка — 13%, следовательно, из общего дохода нужно будет вычесть 130 тыс. рублей. Тем, у кого годовой доход по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, налог платить не придётся. Ставка налога для тех, чей доход больше, составит 13%.

Виноградов добавил, что доходы по вкладам с процентной ставкой ниже 1% годовых и счетам эскроу освобождены от уплаты налога. Нужды в самостоятельно расчёте налога нет. До 1 февраля банки передадут сведения в налоговую службу, которая и уведомит плательщика.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов разъяснил, что собственник земельного участка должен будет заплатить налог за баню, сарай, туалет или иное аналогичное сооружение, только если оно относится к хозпостройкам. Главный признак такой постройки — наличие прочного фундамента.

В сентябре правительство России одобрило законопроект об освобождении от налогов дохода добровольцев — участников спецоперации на Украине. Инициатива направлена на поднятие боевого духа добровольцев и обеспечение социальных гарантий их семьям. Кроме того, предложено ввести налоговые льготы для тех, кто заключил контракт на службу в Росгвардии.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец раскритиковал идею с отменой НДФЛ для граждан с доходами ниже 30 тысяч рублей в месяц. По его словам, работодателям станет выгодно платить официально небольшие зарплаты, чтобы уходить от налогов. Кроме того, в России нет системы определения дохода на члена семьи, поэтому правильный расчёт реального уровня благополучия невозможен. Ещё одна причина — сокращение налоговых поступлений в местные бюджеты.