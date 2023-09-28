Москва, 28 сентября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Доходы добровольцев-участников спецоперации не будут облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект одобрен правительством РФ. Об этом сообщили «Известия».

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Авторы пояснили, что таким образом они хотят поднять дух военных, а также гарантировать социальную помощь их семьям.

Так, предлагается ввести льготы для тех, кто заключил контракт на службу в Росгвардии. Доходы, а также любое имущество, которые они безвозмездно получат, не будут облагаться НДФЛ.

Кроме того, после принятия нового закона, бойцы СВО не будут платить госпошлины за выдачу российского паспорта и водительского удостоверения, если оно будет утеряно или придёт в негодность.

Как сообщало ИА Регнум, та шкала налогообложения, которая сейчас существует в России, оптимальна, и отмена НДФЛ для граждан с доходами ниже 30 тысяч рублей в месяц только создаст новые риски для бюджета страны. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить равными правами всех участников специальной военной операции на Украине, независимо от их статуса — кадровых военнослужащих, добровольцев, заключивших контракты, мобилизованных и сотрудников правоохранительных органов.

За последние шесть-семь месяцев 270 тыс. человек добровольно подписали контракты с Министерством обороны РФ.