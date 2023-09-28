Добровольцев спецоперации могут освободить от уплаты НДФЛ
«Известия»: добровольцев спецоперации могут освободить от уплаты НДФЛ
Москва, 28 сентября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Доходы добровольцев-участников спецоперации не будут облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект одобрен правительством РФ. Об этом сообщили «Известия».
Авторы пояснили, что таким образом они хотят поднять дух военных, а также гарантировать социальную помощь их семьям.
Так, предлагается ввести льготы для тех, кто заключил контракт на службу в Росгвардии. Доходы, а также любое имущество, которые они безвозмездно получат, не будут облагаться НДФЛ.
Кроме того, после принятия нового закона, бойцы СВО не будут платить госпошлины за выдачу российского паспорта и водительского удостоверения, если оно будет утеряно или придёт в негодность.
Как сообщало ИА Регнум, та шкала налогообложения, которая сейчас существует в России, оптимальна, и отмена НДФЛ для граждан с доходами ниже 30 тысяч рублей в месяц только создаст новые риски для бюджета страны. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.
Президент России Владимир Путин призвал обеспечить равными правами всех участников специальной военной операции на Украине, независимо от их статуса — кадровых военнослужащих, добровольцев, заключивших контракты, мобилизованных и сотрудников правоохранительных органов.
За последние шесть-семь месяцев 270 тыс. человек добровольно подписали контракты с Министерством обороны РФ.