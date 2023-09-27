Москва, 27 сентября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Та шкала налогообложения, которая сейчас существует в России, оптимальна, и отмена НДФЛ для граждан с доходами ниже 30 тысяч рублей в месяц только создаст новые риски для бюджета страны. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Илья Питалев/РИА Новости

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами меньше 30 тысяч рублей в месяц. По мнению авторов инициативы, она поможет жителям страны с низкими доходами сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни. Однако в правительстве России ответили, что предложение нуждается в доработке.

Как отметил экономист Зубец, предложение депутатов изначально выглядит непродуманным и создающим множество рисков для бюджетной системы.

«Более того, это инициатива лишь пиар и всё. По факту речь идёт о введении прогрессивной шкалы налогообложения, когда до 30 тысяч рублей предполагается нулевая ставка, от 30 тысяч рублей до 5 млн рублей в год — 12%, свыше 5 млн рублей — 15%. Это приведёт к тому, что снова оживут всякие схемы по уходу от налогообложения, от которых Россия избавилась до 2000 г.», — поделился Зубец.

По словам экономиста, предложение не выглядит разумным и рабочим по множеству причин. Но среди основных Зубец выделил три.

«Во-первых, станет выгодно платить официально небольшие зарплаты, чтобы уходить от налогов. Во-вторых, у нас нет системы определения дохода на члена семьи, поэтому мы не можем посчитать правильно реальный уровень благополучия», — поделился экономист.

Он привёл в пример ситуацию, когда в семье у супругов значительно различаются суммы доходов, и глава семейства зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц, а его жена, например, лишь 20. Но тогда на каждого члена семьи при суммировании средств всё равно будет полагаться сумма выше МРОТ (в 2023 году это 16 242 рубля — прим. ред.), хотя по официальным документам для НДФЛ супруга будет числиться как малоимущая.

«И ещё одна причина связана с региональными бюджетами. НДФЛ — это налоги, которые идут в местные бюджеты и формируют региональную базу муниципалитетов. И введение льготы по НДФЛ приведёт к тому, что местные бюджеты будут получать меньше денег», — отметил Зубец.

По его мнению, плоская шкала налогообложения, которая сегодня действует в России, пока оптимальна для жизни, и её перемена может быть чревата созданием проблем и возвращению страны к более сомнительным временам в экономике.

«Да, система ещё не идеальна, но с точки зрения администрирования она дешёвая. То есть не надо содержать аппарат, который высчитывает размер налога на каждого россиянина — есть у него 30 тысяч рублей в месяц или нет, а может, у него есть ещё другие источники дохода. Дело в том, что наша система налогов сейчас оптимальна, и не стоит её менять», — заключил Зубец.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду, а также предлагал увеличить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 20% для тех жителей Москвы, годовой доход которых превышает 25 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили повысить НДФЛ для граждан с доходом от 10 млн рублей. С инициативой выступила КПРФ. Депутаты предложили ввести прогрессивный налог на сверхдоходы со ставкой на уровне 30% для лиц с доходом более 10 млн рублей в год. Предполагается, что при возможном введении новой ставки дополнительные доходы бюджета составят около 650 млрд рублей. Однако кабмин не поддержал инициативу, так как опасается развития «теневых» доходов граждан.