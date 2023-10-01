Москва, 1 октября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет и иное аналогичное сооружение, если данные строения относятся к хозпостройкам. Главный признак такой постройки — наличие прочного фундамента, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Владимир Песня/РИА Новости

По его словам, наличие прочного фундамента отличает такую постройку от схожих без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся.

«Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», — сказал он «РИА Новости».

Депутат также напомнил разъяснения Росреестра, в которых говорится, что если строение на земельном участке гражданина, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и признаки капитального объекта, то такой объект необходимо зарегистрировать в качестве объекта капитального строительства, после чего платить налог за владение.

Вместе с тем статья 407 Налогового кодекса России освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 кв метров, добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин («Единая Россия») разъяснил плюсы и минусы присоединения СНТ к населенным пунктам.

Считается, что включение территории ведения садоводства в состав населенного пункта станет началом эпохи процветания бывших садовых территорий. Также есть мнение, что если СНТ ликвидировать, то все имущество вокруг сразу станет муниципальным. Плюсы перехода в деревню для садоводов очевидны, однако о минусах никто не задумывается, омтетил он.