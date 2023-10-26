Москва, 26 октября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Лидер палестинского народа Махмуд Аббас в скором времени посетит Москву, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Евгений Биятов/РИА Новости Президент Палестины Махмуд Аббас

«Могу сказать, что уже скоро он [Махмуд Аббаc] совершит официальный визит в Москву, здесь будут переговоры с Владимиром Владимировичем [Путиным]», — сказал дипломат, выступая в Императорском православном палестинском обществе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее предупреждал о последствиях возможной операции Израиля в Газе. По его словам, наземная операция с использованием тяжёлой техники в анклаве, которую Израиль планирует против ХАМАС, грозит обернуться серьёзными последствиями и множеством жертв.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. По данным палестинских властей, число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек.

Кроме того, в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли свыше 2300 детей, более 5300 числятся ранеными. Такие данные привели в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).