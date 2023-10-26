Вашингтон, 26 октября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз».

Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Овечкин

«Вашингтон» в гостях одержал победу над «Нью-Джерси» со счётом 6:4. Овечкин забил гол на 59-й минуте, отправив шайбу в пустые ворота. Кроме того, на 16-й минуте после его передачи отличился форвард Дилан Строум.

Для Овечкина эта шайба стала 824-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 70 голов.

Как сообщало ИА Регнум, Овечкин забросил свою первую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он реализовал большинство на 40-й минуте в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

До этого обозреватели профильного американского издания The Hockey Writers предположили, что Овечкин продолжит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз». Отмечается, что он не будет обменян в этом сезоне, несмотря на неудачный старт, поскольку тренеры и болельщики знают, что его возвращение на привычный уровень — всего лишь вопрос времени.