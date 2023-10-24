Вашингтон, 24 октября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Обозреватели профильного американского издания The Hockey Writers 24 октября оценили возможность обмена капитана команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в другой клуб.

Сергей Бобылев/ТАСС Александр Овечкин

38-летний хоккеист начал сезон не самым удачным образом, на его счету лишь две голевые передачи в четырёх матчах, а «Вашингтон Кэпиталз» набрала в этих играх лишь три очка, напомнили авторы.

«Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не будет обменян в этом сезоне. Да, он неудачно начал, но тренерский штаб и болельщики знают, что его возвращение на привычный уровень — всего лишь вопрос времени», — отметили авторы.

38-летний Овечкин может побить рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб, принадлежащий сейчас Уэйну Гретцки, напомнил журналист издания Джесси Корвилль-Линч. К началу этого сезона российский хоккеист забросил 822 шайбы, он занимает второе место в общем рейтинге и отстаёт от Гретцки лишь на 72 гола, отметил автор.

Овечкин в нынешнем сезоне является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, сообщил ранее Forbes. По информации издания, доход российского хоккеиста по итогам сезона составит 17,5 млн долларов.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин объявил Овечкину благодарность за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи. В августе 2023 года Овечкин, отвечая на соответствующий вопрос, не исключил, что в будущем согласится занять пост министра спорта России. При этом в ближайшие три года хоккеист, по его словам, намерен играть в соответствие с контрактом.