Вашингтон, 25 октября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сергей Бобылев/ТАСС Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

«Вашингтон» на своём льду проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:4. Овечкин реализовал большинство на 40-й минуте.

Для него этот гол стал 823-м в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 71 шайбу.

В настоящее время «Вашингтон» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции, на счету команды три очка после пяти матчей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, обозреватели профильного американского издания The Hockey Writers предположили, что Овечкин продолжит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз». Отмечается, что он не будет обменян в этом сезоне, несмотря на неудачный старт, поскольку тренеры и болельщики знают, что его возвращение на привычный уровень — всего лишь вопрос времени.

Овечкин в нынешнем сезоне является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, сообщил ранее Forbes. По информации издания, доход российского хоккеиста по итогам сезона составит 17,5 млн долларов.