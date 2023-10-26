На сотрудника администрации Запорожской области совершено покушение
СК: на сотрудника администрации Запорожской области совершено покушение
Мелитополь, 26 октября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Запорожской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника военно-гражданской администрации региона. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области.
По версии следствия, вечером 25 октября неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области, который был припаркован около многоквартирного жилого дома в Мелитополе.
Отмечается, что сотрудник администрации обнаружил данное взрывное устройство под автомашиной и незамедлительно сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов. Прибыв на место, специалисты разминировали данное устройство.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
Следователи изъяли фрагменты и составные части исполнительного механизма. Сейчас проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается.
Как передавало ИА Регнум, в Бердянске российский военнослужащий погиб в результате теракта, его машину взорвали неизвестные. По версии следствия, вечером 23 октября неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, на котором передвигался военнослужащий. Когда он сел в машину, припаркованную около дома на улице Мичурина, произошёл взрыв и возгорание. От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сенатор Игорь Кастюкевич 7 октября сообщил о подрыве в Херсонской области автомобиля секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Парламентарий расценил произошедшее как теракт против мирного населения и строящих мирную жизнь в регионе людей. Представитель партии в тот же день умер в больнице.