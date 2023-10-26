Мелитополь, 26 октября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Запорожской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника военно-гражданской администрации региона. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области.

СК России по Запорожской области Самодельное взрывное устройство

По версии следствия, вечером 25 октября неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области, который был припаркован около многоквартирного жилого дома в Мелитополе.

Отмечается, что сотрудник администрации обнаружил данное взрывное устройство под автомашиной и незамедлительно сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов. Прибыв на место, специалисты разминировали данное устройство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

Следователи изъяли фрагменты и составные части исполнительного механизма. Сейчас проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в Бердянске российский военнослужащий погиб в результате теракта, его машину взорвали неизвестные. По версии следствия, вечером 23 октября неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, на котором передвигался военнослужащий. Когда он сел в машину, припаркованную около дома на улице Мичурина, произошёл взрыв и возгорание. От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сенатор Игорь Кастюкевич 7 октября сообщил о подрыве в Херсонской области автомобиля секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Парламентарий расценил произошедшее как теракт против мирного населения и строящих мирную жизнь в регионе людей. Представитель партии в тот же день умер в больнице.