Новая Каховка, Херсонская область, 7 октября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом 7 октября сообщил сенатор Игорь Кастюкевич. Взрыв произошёл около 09:30 мск в Новой Каховке.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г. р. в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу», ― написал сенатор в Telegram-канале.

В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавшего. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области», ― подчеркнул Кастюкевич.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа украинский беспилотник атаковал офис штаба «Единой России» в Новой Каховке. Пострадавших в результате атаки не было.

Представитель оперштаба городской администрации напомнил, что накануне днём в этом помещении глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев проводил приём граждан.

В мае Леонтьев заявил, что его пытались убить. Он уточнил, что попытку покушения на него совершили украинские силы. Они нанесли ракетные удары по месту, где он якобы живёт.

В марте заместителя главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталия Гура пытались подорвать в автомобиле. Он подъехал на машине к зданию столовой в Новой Каховке, после чего рядом с ним сработало взрывное устройство. Чиновник получил ранения, его госпитализировали.