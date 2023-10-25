Мелитополь, 25 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. В Бердянске российский военнослужащий погиб в результате теракта, его машину взорвали неизвестные. Об этом 25 октября сообщило управление Следственного комитета РФ по Запорожской области.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В Бердянске устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 23 октября неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, на котором передвигался военнослужащий. Когда он сел в машину, припаркованную около дома на улице Мичурина, произошёл взрыв и возгорание. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Сейчас ведётся расследование, направленное на установление причастных к этому преступлению.

Как передавало ИА Регнум, сенатор Игорь Кастюкевич 7 октября сообщил о подрыве в Херсонской области автомобиля секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Парламентарий расценил произошедшее как теракт против мирного населения и строящих мирную жизнь в регионе людей. Представитель партии в тот же день умер в больнице.