Новая Каховка, Херсонская область, 7 октября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Владимир Малов, получивший тяжёлое ранение при подрыве автомобиля, умер в больнице, сообщили 7 октября в оперативном штабе города.

Иван Шилов ИА Регнум

«Владимир Малов умер в 14:40 мск», — сообщил представитель оперштаба.

Утром 7 октября Игорь Кастюкевич, член Совфеда от Херсонской области, опубликовал видеозапись, в которой сообщил о взрыве в Новой Каховке. В результате Малов получил тяжёлое ранение.

Кастюкевич заявил, что взорвался автомобиль, в котором находился Малов и что депутата госпитализировали.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал случившееся терактом. Он рассказал, что врачи борются за жизнь раненого.