Москва, 26 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Государства — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообща могут противостоять санкциям Запада и политике протекционизма. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран — членов ШОС в расширенном составе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общая приоритетная задача — обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам, надёжно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, а также ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг по всему миру. Вместе мы способны с этим справиться», — заявил он.

Российский премьер отметил, что это подтверждает поступательный рост объёмов взаимной торговли. Так, товарооборот России с государствами ШОС в прошлом году увеличился более чем на треть и достиг рекордной отметки в почти 18,5 трлн рублей, за семь месяцев 2023 года он прибавил ещё более 16 трлн рублей, уточнил Мишустин, добавив, что дальнейшему углублению сотрудничества послужит реализация стратегии экономического развития на текущее десятилетие.

Он указал на то, что необходимо продолжить работу по совершенствованию работы организации с учётом современных геополитических реалий.

Глава российского правительства напомнил, что ШОС твердо привержена формированию по-настоящему многополярного и справедливого миропорядка, основанного на международном праве, на общепризнанных принципах сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли ООН.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что за инициативами западных политиков о создании так называемого нового миропорядка стоят лицемерие, двойные стандарты и претензии на исключительность. По его словам, на Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и, чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран, расколоть мировое большинство, пускают в ход исламофобию, антисемитизм и русофобию.

Президент США Джозеф Байден 21 октября заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, который построят сами США «при достаточной дерзости и уверенности в себе». В Кремле согласны с Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке, но не согласны с тем, что Вашингтон сможет его построить, прокомментировал ранее это заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент России 5 октября посвятил своё выступление на форуме дискуссионного клуба «Валдай» теме нового многополярного мира. Говоря об условиях прочного миропорядка, российский лидер заявил, что западные контрагенты потеряли чувство реальности и нарушили все мыслимые и немыслимые правила, в то время как прочный мир возможен тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности. Свою речь на форуме Владимир Путин закончил словами о неизбежности наступления нового многополярного мира.