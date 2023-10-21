Вашингтон, 21 октября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, который построят Соединённые Штаты при достаточной дерзости и уверенности в себе.

«Думаю, у нас есть возможность объединить мир так, как этого не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно хорошо, но теперь вроде как пар вышел», — сказал американский лидер.

Об этом Байден заявил на мероприятии, посвящённом сбору средств на свою избирательную кампанию на второй срок. Помимо этого, он заявил, что объединение человечества на новых условиях сделает шире мировые перспективы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин посвятил своё выступление на форуме дискуссионного клуба «Валдай» теме нового многополярного мира. Говоря об условиях прочного миропорядка, российский лидер заявил, что западные контрагенты потеряли реальность и нарушили все мыслимые и немыслимые правила, а прочный мир возможен тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, и когда никто не будет ни на кого давить. Свою речь на форуме глава государства закончил словами о неизбежности наступления нового многополярного мира.