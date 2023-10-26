Брюссель, 26 октября, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Европейские компании не успевают произвести запланированное количество артиллерийских снарядов для передачи Украине к марту 2024 года, сообщило 26 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

В издании отметили, что в соответствии с разработанными ранее планами ЕС обязался предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение года, сначала из своих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей. Более половины обозначенного времени прошло, а план выполнен примерно на 30%.

«Европейский союз отстаёт от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту», — добавили в агентстве.

Ряд стран обратились к внешнеполитическому отделу блока с просьбой продлить сроки, указали источники издания.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до €5 млрд. Пока главы МИД ЕС не достигли соглашения, добавил он.

По словам Борреля, с начала 2023 года ЕС передал Украине 300 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 2,6 тыс. ракет. В Европе будут наращивать производство боеприпасов для Украины, пообещал дипломат. Глава внешнеполитической службы ЕС признал трудности контрнаступления ВСУ из-за российской обороны, но помощь от европейских союзников не зависит от его результатов.

Общая стоимость поставленных Украине боеприпасов составляет более миллиарда евро. По мнению официального представителя Европейской комиссии Петера Стано, вероятность того, что Евросоюз сможет выполнить цель по поставкам ВСУ миллиона боеприпасов к весне 2024 года, очень мала.