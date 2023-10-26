Вашингтон, 26 октября, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Украинская армия испытывает самые тяжёлые потери с начала контрнаступления, отметил 25 октября обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«За последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2. <…> Это самая тяжёлая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях в 2023 году», — написал автор.

Эксперт привёл данные разведаналитика Эндрю Перпетуа, который подтвердил уничтожение немецких танков Leopard 2A4 в ходе боевых действий в Запорожской области.

В статье отмечается, что резко возросшие потери танков противоречат общему успеху Украины.

Эксперт не смог назвать причину неудач, но предположил, что последовательная потеря трёх Leopard 2A4, в основном от российских дронов, отражает более активное их использование.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября в Минобороны РФ подтвердили информацию о двух сбитых ракетах ATACMS, стоящих на вооружении ВСУ. О перехвате ракет в ведомстве рассказали впервые. Первая партия ATACMS была доставлена на Украину осенью 2023 года.

Вооружённые силы России получили новые зенитно-ракетные комплексы, которые за пять дней сбили 24 украинских самолёта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток». За прошедшие три-четыре недели, добавил Шойгу, много военнослужащих ВСУ были захвачены либо сами сдались в плен.

Ранее на Украине сообщили о появлении немецких танков Leopard 2 на краснолиманском направлении. По словам украинских военных, пока командование бережёт их из-за высокой активности беспилотников ВС России и большой плотности артиллерийского огня.