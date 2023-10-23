Киев, 23 октября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ успешно выявляют уязвимые места украинской армии, не позволяя ей достичь своих целей. Об этом 23 октября заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

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«Противник достаточно быстро учится. Они делают выводы на основе наших действий, прорабатывают контрмеры. Разумеется, что у нас слабое место — это отсутствие таких ресурсов, как у Москвы», — сказал Кривонос.

По его мнению, тактика российских войск заключается в том, что они не позволяют ВСУ сконцентрировать ресурсы на одном участке и вынуждают их постоянно перебрасывать силы на разные направления.

Он добавил, что это не даёт ВСУ сосредоточиться на попытке прорвать оборону российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось по всей линии фронта и обернулось дальнейшим продвижением российских войск. Он отметил, что контрнаступление привело к большим потерям со стороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин заявил 15 октября, что контрнаступление ВСУ провалилось полностью. До этого, 5 октября, российский лидер сообщил, что с 4 июня, начала контрнаступления, ВСУ потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.