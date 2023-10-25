Москва, 25 октября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Главная причина того, что за границей растёт количество банковских счетов, открытых россиянами, — это усиливающееся санкционное давление и те риски, которые оно создаёт. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 октября заявил доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Ранее заместитель главы ФНС РФ Юлия Шепелева рассказала, что с 2020 года число заграничных счетов граждан России выросло на 30%.

«Таковы последствия санкций и, как следствие, ограничений на транзакции в евро и долларах. Ряд наших ведущих банков были отключены от SWIFT, что парализовало привычный порядок работы бизнеса, — сказал Ордов. — Это притом что открытие счетов — это не вывод капитала и не уход «в тень». Это может быть банальная оплата программного обеспечения или ряда цифровых услуг (например, предоставляемых Apple и Netflix). Международные ТНК ведь создали для себя монополию в области определённых услуг и при этом ограничили возможность оплаты этих услуг из определённого региона. В частности, из России».

Ордов подчеркнул, что такой рост количества заграничных счетов — это атрибут или даже причина успешности параллельного импорта. Более того, российский бизнес переобулся гораздо быстрее, чем рядовые граждане, которые могут пользоваться помощью посредников. Предприниматель ждать не мог, и ему пришлось перестраиваться куда оперативней. Обыватель же, с одной стороны, столкнулся с активизацией мошенников, а с другой — с непомерными платами (от 30 до 60 тыс. рублей) за открытие банковских карт в странах ближнего зарубежья.

Как полагает Ордов, поскольку не ожидается, что санкции будут отменены, то количество счетов, открываемых россиянами за границей, продолжит расти. Так будет происходить ровно до тех пор, пока не начнётся процедура смягчения санкционного воздействия.

Доцент также объяснил, что, открывая счёт за границей, следует оповестить об этом российские налоговые органы. Кроме того, остаётся актуальным риск натолкнуться на финансовых мошенников. Однако самое главное — это готовность с той или иной регулярностью посещать регион, в котором открыт счёт.

«Дело в том, что, несмотря на всю цифровизацию и на весь изначально предлагаемый вам сервис в области удаленного открытия счёта, если возникнут проблемы, то вам придётся лично посетить финансовое учреждение, — сказал Ордов. — И если вы по тем или иным причинам стали невыездным или просто не можете себе позволить оперативный выезд, то это риск того, что ваш счёт окажется заблокирован из-за отсутствия необходимых подписей, решений и подтверждений».

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова также связала рост количества счетов за рубежом с геополитической ситуацией и предположила, что это число будет расти.

«Чтобы открыть счет в стране ЕАЭС, в большинстве случаев надо будет выехать в ту страну. В противном случае эта услуга может оказаться очень дорогой. Оформить заявку можно заранее через сайт, а вот получение потребует непосредственного визита. Также в некоторых странах могут потребовать регистрацию или какой-либо трудовой договор с компанией, зарегистрированной в этом государстве», — уточнила Ермилова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Шепелевой, Россия продолжает международное сотрудничество и обменивается налоговой информацией с другими странами. Однако есть сложности с некоторыми недружественными юрисдикциями — взаимодействие с Россией прекратили США, Швейцария, Канада, Латвия, Великобритания. При этом существенно активизировался обмен с дружественными государствами.

До этого швейцарские банки стали предупреждать россиян о закрытии их счетов в случае оплаты налогов в бюджет России. Весной 2023 года за юридической помощью уже обратились около десяти человек, которых неофициально обзванивали банковские сотрудники с предупреждением возможного закрытия счетов, если клиенты не перестанут оплачивать налоги. Некоторые клиенты таких банков уже лишились доступа к своим счетам.

В Турции же одна из крупнейших местных кредитных организаций Denizbank без предупреждения начала списывать деньги со счетов россиян. Списания начались с 6 июня. В назначении платежа указывается «комиссия за управление счётом», причём размер такой комиссии доходит порой до 5,3 тыс. рублей.