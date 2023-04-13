Берн, 13 апреля, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Швейцарские банки стали предупреждать россиян о закрытии их счетов в случае оплаты налогов в бюджет России. Об этом со ссылкой на швейцарских адвокатов и источник в банковском секторе Швейцарии пишет РБК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

По словам управляющего партнёра Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова, за юридической помощью уже обратились около десяти человек, которых неофициально обзванивали банковские сотрудники с предупреждением возможного закрытия счетов, если клиенты не перестанут оплачивать налоги в России. Официальных действий, носящих выборочный характер, пока не последовало.

В юрбюро сочли данные действия незаконными и готовы обжаловать их при получении клиентами официальных письменных уведомлений.

По словам Кудинова, на банки якобы давят власти Швейцарии, требующие ужесточения контроля за исполнением антироссийских санкций.

Ещё один швейцарский адвокат заявил изданию, что некоторые клиенты банков уже не имеют доступа к счетам из-за налогов.

По данным источника в банковском секторе Швейцарии, такие предупреждения ряду клиентов мог направить банк UBS, в котором по запросу РБК не стали комментировать сложившуюся ситуацию, а другие организации и вовсе ничего не ответили.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США о том, что Берн мог бы заморозить «ещё $50–100 млрд российских активов». По её словам, власти страны заморозили лишь 7,5 млрд франков (~$8,1 млрд) в связи с антироссийскими санкциями, однако это лишь треть от общего объёма российских активов, замороженных по всей Европе. При этом правительство Франции заморозило активы на сумму €1,2 млрд, а ФРГ — на €2,2 млрд.