Москва, 25 октября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Граждане России стали активнее открывать банковские счета в зарубежных банках. Об этом сообщила замглавы ФНС Юлия Шепелева, выступая на кругом столе «Международное и российское налоговое регулирование. Тренды и новые задачи» в рамках Налогового форума ТПП.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам Шепелевой, число таких счетов выросло до 30% по сравнению с 2020 годом. Она заявила, что страна продолжает международное сотрудничество и обменивается налоговой информацией с зарубежными странами. Однако чиновница отметила, что есть сложности с некоторыми недружественными юрисдикциями. Так, по её словам, взаимодействие с Россией прекратили США, Швейцария, Канада, Латвия, Великобритания.

«С дружественными странами обмен существенно активизировался, потому что перемещаются товарные финансовые потоки. Это привело к активизации обмена, обмен увеличивается», — отметила замглавы налоговой службы.

Как сообщало ИА Регнум, весной этого года ФНС сообщала о «сюрпризах» при международном обмене налоговой информацией с недружественными странами. Тогда начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет заявила, что ряд стран, внесённых в список недружественных, продолжают работать в нормальном режиме. При этом возникали случаи, когда страны, якобы дружественные, на какой-то период прервали взаимодействие с Россией.