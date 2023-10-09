Москва, 9 октября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2023-2024 стал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, следует из рейтинга журнала Forbes, опубликованного 9 октября.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Александр Овечкин

В частности, по информации Forbes, доход Овечкина по итогам сезона составит 17,5 млн долларов, 12,5 млн долларов из которых хоккеист получит за контракт, а 5 млн долларов заработает благодаря спонсорским контрактам.

Первое место с Овечкиным в рейтинге делит канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. По данным журнала, он, как и Овечкин, суммарно заработает 17,5 млн долларов, однако получит 16 млн долларов по условиям контракта и 1 млн долларов за спонсорские соглашения.

Третье место занял канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, он заработает 16 млн долларов (11 млн долларов по контракту + 5 млн долларов за спонсорские соглашения).

Из российских хоккеистов в рейтинг также вошёл нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который получит 13 млн долларов (12,5 млн долларов контракт + 500 тыс. долларов спонсорские соглашения).

Как передавало ИА Регнум, в конце августа Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России. Второй раз подряд (впервые — в 2021 году) это рейтинг возглавила основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук, её капитал по состоянию на 2023 год был оценен изданием в 7 млрд долларов. В первую тройку рейтинга также вошли Татьяна Литвиненко, получившая от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро» (её капитал оценен в 2,8 млрд долларов) и Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча, которая владеет частью акций холдинга USM (2,5 млрд долларов).

В апреле 2023 года основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Годом ранее Мельниченко занимал девятое место. На второй и третей строчках в рейтинга 2023 года расположились крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин и владелец НЛМК Владимир Лисин.