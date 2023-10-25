Москва, 25 октября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о возвращении Крыма Украине, предложил чехам вернуть Судеты Германии и восстановить Судетскую область.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Действительно, храбрые, но безмозглые люди. Значит, вы хотите правосудия по нацистскому образцу? Так примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область», — написал Медведев на своей англоязычной странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Накануне Липавский во время выступления на парламентском саммите форума «Крымская платформа», проходящего в Праге, заявил, что помощь Европейского Союза (ЕС) должна быть нацелена на занятие Крыма Украиной.

«Политика Европейского Союза и всех демократических стран должна заключаться в восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года, включая Крым», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, власти Украины во время переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года были готовы согласиться на уступки, отказаться от вхождения в НАТО и обсудить ситуацию с Крымом, но США запретили это сделать. Об этом рассказал 21 октября бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявил, что Россия не уйдёт из Крыма. Он напомнил, что ещё в 2014 году у него были определённые дискуссии и переговоры с президентом Владимиром Путиным по полуострову. Турецкий лидер признался, что это не принесло результатов тогда и сейчас их тоже не следует ждать.

Бывший президент Франции Николя Саркози в свою очередь отмечал, что большинство крымчан считают себя русскими, поэтому возврат полуострова в состав Украины иллюзорен.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав страны. Официальный Киев по-прежнему считает Крым своей территорией, «временно оккупированной агрессором», и не теряет надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию, не исключая силового пути.