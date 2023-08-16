Париж, 17 августа, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Большинство жителей Крыма считают себя русскими, поэтому возврат полуострова в состав Украины иллюзорен, заявил в интервью газете Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози.

Иван Шилов ИА REGNUM Николя Саркози

«Когда речь идёт о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — отметил он.

По мнению Саркози, чтобы утвердить настоящую ситуацию, необходимо провести неоспоримый референдум, организованный под строгим контролем международного сообщества. К такому же решению можно подойти в отношении новых регионов России, сказал политик.

Как сообщало ИА Регнум, день воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей республики выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Россияне считают правильным шагом присоединение Крыма к России в 2014 году. За два года уровень поддержки этого решения возрос. Из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения следует, что у 56% жителей РФ присоединение Крыма вызывает чувство гордости — это на 8% больше, чем в 2021 году. Ещё 14% восхищены тем, что полуостров стал частью России. 77% опрошенных считают, что жизнь крымчан за девять лет изменилась к лучшему.