Берлин, 21 октября, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Власти Украины во время переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года были готовы согласиться на уступки, отказаться от вхождения в НАТО и обсудить ситуацию с Крымом, но США запретили это сделать, рассказал 21 октября в интервью Berliner Zeitung бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Он сообщил, что украинская сторона обсуждала с США все вопросы, касающиеся переговоров.

«В итоге ничего не произошло. Моё впечатление: ничего не могло произойти, потому что всё остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», — сказал он.

По информации Шредера, США были против компромисса, так как считают, что могут сдержать Россию. Кроме того, в Вашингтоне не расстаются с этим мнением, видя сближение Москвы и Пекина. Бывший канцлер считает, что американское руководство ошибается в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Президент отметил, что украинские власти отказались от договорённостей, с которым ранее соглашались.