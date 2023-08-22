Киев, 22 августа, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Украина рассчитывает получить от Соединённых Штатов Америки крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, что, по мнению Киева, позволит ВСУ захватить Крым. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«F-16 ещё не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов», — написал Экс.

Обозреватель издания подчеркнул, что крылатые ракеты JASSM уже находятся в списке вооружений, необходимых Вооружённым силам Украины. По мнению Дэвида Экса, украинские пилоты не смогут использовать F-16 в полной мере без поставок этих ракет.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая этого года военный эксперт Бринн Таннехилла в интервью Newsweek сообщил, что Вооружённые силы Украины планируют наносить удары по Крыму с помощью истребителей F-16. По его словам, истребители нужны ВСУ для запуска крылатых ракет JASSM класса «воздух — поверхность».