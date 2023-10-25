Стокгольм, 25 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. НАТО нуждается в огромных оружейных запасах или огромных возможностях производства, чтобы оружия хватало для «обеспечения мира и свободы». Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил 25 октября на форуме представителей западной военной промышленности в Стокгольме.

TASS/EPA/OLIVIER HOSLET

Он подчеркнул, что для обеспечения мира и свободы Североатлантическому блоку нужна мощная военная промышленность.

«Нам нужны или огромные запасы оружия, или огромные свободные производственные мощности для быстрого производства и закупки», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг не раз заявлял о сокращении запасов оружия в странах НАТО из-за конфликта на Украине. В июне он призвал как можно скорее заполнить пустые арсеналы в Германии и других странах. В начале октября глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр предупредил о том, что поставки оружия Украине скоро станут невозможны — его запасы иссякают.

Президент России Владимир Путин в июле отмечал, что запасы советского оружия в Европе закончились, а имеющиеся производственные мощности не позволяют быстро компенсировать расход. При этом хвалёная техника НАТО прекрасно горит в зоне СВО.

Российский лидер подчёркивал, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада. Этим странам достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения, если они действительно хотят мира.