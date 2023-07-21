Москва, 21 июля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Арсеналы некоторых стран НАТО в значительной степени опустошены из-за помощи Киеву, запасы советского оружия исчерпаны. Об этом 21 июля заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Он отметил, что хвалёная техника НАТО прекрасно горит и даже в чём-то уступает боевым машинам, выпущенным ещё в советские годы. Западные страны, конечно, могут поставить Киеву ещё технику, которая будет брошена в бой. Это затягивает конфликт.

«Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены, а во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов», — сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, российский лидер констатировал, что результаты контрнаступления ВСУ, начавшегося 4 июня, отсутствуют и западные кураторы этим явно разочарованы. Украинские войска несут огромные потери в людях и технике.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил 11 июля, что ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, но потерял при этом более 26 тыс. военных, 21 самолёт, 1244 танка и тысячи единиц другой техники.