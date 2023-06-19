Берлин, 19 июня, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Арсеналы оружия и боеприпасов в целом ряде стран НАТО опустели и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки, заявил 19 июня генсек альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Нам нужна более мощная военная промышленность. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — заявил Столтенберг в своём выступлении на конференции «День германской промышленности» в Берлине.

Ранее 19 июня издание Defense News сообщило, что власти ЕС планируют обязать производителей взрывчатых веществ в приоритетном порядке направлять свою продукцию компаниям, производящим боеприпасы для ВСУ. Такая «чрезвычайная мера» должна стать временной.

Евросоюз намерен ускорить поставки оружия и боеприпасов на Украину, в «войне высокой интенсивности» боеприпасы играют решающую роль, отметил 18 июня в интервью Le Parisien еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите НАТО в июле 2023 года в Вильнюсе Украина будет подведена «ближе» к альянсу, а альянс в ходе саммита примет решение о многолетней программе военных поставок для ВСУ.

Продолжение поставок оружия на Украину втягивает страны Запада и НАТО всё глубже в этот конфликт, но не изменят целей спецоперации России, все они будут достигнуты, отмечали ранее в Кремле и МИД России.