Киев, 25 октября, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже «на низком страте» — подготовлен вертолёт для эвакуации в любой момент. А вот соотечественники не имеют иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. Своим мнением поделился политолог, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

ТАСС/ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Аналитик считает, что, учитывая конфликт на Ближнем Востоке и практически отказ Запада продолжать финансирование ВСУ, приближается неизбежное поражение киевской армии.

«Каждый лидер своей страны уже борется за выживание себя, своей нации, своего народа и своей системы. Поэтому им уже не до Украины и не до Путина. Теперь нужно защищать Израиль во что бы то ни стало», — аргументировал Олег Соскин.

Политолог настаивает, что Украину может спасти только немедленное прекращение боевых действий и заключение мира до Нового года, иначе население страны «перестанет существовать».

Соскин обратился к украинцам с призывом понять, что ещё есть шанс не лишиться всей территории страны.

«Будет разгромлена наша армия, рухнет фронт, все города будут захвачены, вас всех уничтожат. Поймите: ещё есть шанс, пока 14% территории потеряли, а не больше. У Зеленского, я уверен, вертолёт стоит, он сразу семью загрузит, и всё. А вам куда всем бежать?» — сказал аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения Южной группировки российских войск нейтрализовали на донецком участке фронта более 200 украинских боевиков.

ВС РФ установили российский флаг над терриконом в Авдеевке Донецкой Народной Республики, за который несколько недель шли интенсивные бои. Вместе с российским триколором над терриконом красуется алое знамя 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Подразделениям ВС России удалось занять одну из ключевых высот под Донецком. Ситуация для боевиков на донецком направлении усложняется. Киев спешно пытается перебросить на этот фронт резервы.