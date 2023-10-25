Москва, 25 октября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки российских войск нейтрализовали на Донецком участке фронта более 200 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев уточнил, что российские бойцы уничтожили живую силу противника в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки при поддержки авиации и артиллерии. Также эффективно отработали реактивными снарядами тяжёлых огнемётных систем по группам пехоты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Артёмовском подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

В результате контрбатарейной борьбы у ВСУ уничтожены три 155-мм самоходные артиллерийские установки польского производства Crub, 155-мм американское орудие М-777, 122-мм САУ «Гвоздика», расчёт миномёта калибра 120-мм.

Возле населённых пунктов Зайцево и Берестовое средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, стрелковым вооружением были поражены девять беспилотников ВСУ, а также пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Как передавало ИА Регнум, ранее ВС РФ установили российский флаг над терриконом в Авдеевке Донецкой Народной Республики, за который несколько недель шли интенсивные бои. Вместе с российским триколором над терриконом красуется алое знамя 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

За сутки Вооружённые силы России сбили два украинских самолёта МиГ-29. Их уничтожили средствами противовоздушной обороны в районах города Красноармейска ДНР и Канатово Кировоградской области. Кроме того, около населённого пункта Оленовка Днепропетровской области был сбит учебно-боевой самолёт Л-39 воздушных сил Украины.