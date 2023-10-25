Донецк, 25 октября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Подразделениям ВС России удалось занять одну из ключевых высот под Донецком. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он отметил, что ситуация для боевиков ВСУ на донецком направлении усложняется. Киев спешно пытается перебросить на этот фронт резервы.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России установили российский флаг над терриконом в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР), за который несколько недель шли интенсивные бои.

Украинская армия пытается высаживать диверсионно-разведывательные группы на участке вдоль Днепра — от Алёшек до Новой Каховки в Херсонской области. За три дня российские бойцы уничтожили девять лодок с диверсантами.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 125 человек, за сутки были отбиты 11 атак противника.