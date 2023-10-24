Донецк, 24 октября, 2023, 22:05 — ИА Регнум. ВС России установили российский флаг над терриконом в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР), за который несколько недель шли интенсивные бои.

Кадр из видео

Как сообщают «Известия», вместе с флагом России над терриконом красуется также алое знамя 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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Как передавало ИА Регнум, о развитии наступления Вооружённых сил России под Авдеевкой стало известно в октябре. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» 12 октября сообщил о взятии российскими бойцами террикона у Авдеевского коксохимического завода, который является важной господствующей высотой.

В британском журнале The Economist 15 октября отметили, что под Авдеевкой началось одно из крупнейших наступлений российской армии с весны 2022 года. Лондонские журналисты выразили опасения, что подразделения ВСУ окажутся в окружении.

20 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в своём Telegram-канале, что посетил находящуюся под контролем Киева Авдеевку в ДНР. Он рассказал, что российская армия продолжает наступать на купянском направлении, поэтому украинские военные обороняются в «сверхсложных условиях». Он также рассказал, что российские войска стремятся окружить Авдеевку и привлекли для этого большое количество бронетехники, а также авиацию и артиллерию.

Авдеевка входит в состав Донецкой агломерации. С этой территории украинские боевики обстреливают столицу ДНР.