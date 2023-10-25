Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 24 октября, нанесла авиаудары по военной инфраструктуре в Сирии, сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Удар стал ответом на обстрелы Израиля со стороны Сирии.

ЦАХАЛ атаковала военную инфраструктуру и минометные установки армии Сирии с помощью истребителя.

Как сообщало ИА Регнум, армия Израиля за минувшие сутки поразила свыше 400 объектов и ликвидировала многих членов ХАМАС.

ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннеля в секторе Газа после попытки проникновения на территорию страны группы связанных с ХАМАС радикалов.

Американский журналист Сеймур Херш высказал предположение, что власти Израиля не исключают возможность затопления подземных тоннелей ХАМАС перед началом наземной операции.